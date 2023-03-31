В Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500 31 марта, 19:54 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Telegram)

В пятницу, 31 марта, в Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500, лежавшую во дворе жилого дома.

Об этом сообщает Министерства обороны Украины.

По обращению местных жителей, команда саперов вывезла взрывоопасный предмет в безопасное для людей место за пределы населенного пункта и уничтожила его.

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«Бомба пролежала в хлеву хозяина достаточно долгий период», — сообщили в Минобороны.

По их данным, образовавшаяся в ходе подрыва воронка — в радиусе 18,5 м и глубиной 6 метров, а взрывная волна достигала до 1,5 км.

«Трудно даже представить какие негативные последствия могли быть в случае ее взрыва в населенном пункте», — добавили в министерстве.