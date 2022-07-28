В Херсонской области оккупанты запретили гривны, за их использование обещают наказание — ОВА

28 июля, 17:03
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области оккупанты запретили гривны, за их использование обещают наказание.

Об этом сообщила Херсонская облгосадминистрация в Facebook.

«На Херсонщине оккупационные власти заявляют о запрете гривны. Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривен людей, продающих наличные деньги», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что также местные говорят, что из магазинов начали изымать терминалы.

https://www.youtube.com/watch?v=lKImBHHsrYc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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