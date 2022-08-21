«Количество похищений увеличилось в разы». В Херсонской области российские оккупанты усилили фильтрацию — облсовет 21 августа, 12:02 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В последние недели в Херсонской области россияне усилили масштаб фильтрационных мероприятий.



Об этом сообщил зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Укринформу.

«Количество похищенных российскими захватчиками жителей Херсонской области увеличилось в разы. Под ударом – волонтеры, работающие на захваченных территориях, главы ОСМД, которые отказываются от сотрудничества с оккупантами», — сказал Соболевский.



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При этом если захватчики хотят заставить сотрудничать, скажем, кого-то из супругов, то забрать могут обоих, добавляет он.



По словам заместителя главы Херсонского облсовета, сейчас опасно оставаться на захваченных территориях учителям. Те работники сферы образования, которые остались на захваченных территориях, будут получать выплаты за простой, их социальные права защищены, в условиях оккупации они не могут работать — ни вести уроки онлайн, ни как репетиторы.

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