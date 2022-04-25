Оккупанты начали обыски в селах Херсонской области
Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)
Российские военные начали проводить обыски в селах Горностаевской территориальной громады Херсонской области.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
Об этом сообщил поселковый председатель Горностаевской общины Дмитрий Ляхно в Facebook.
«Уважаемая община, на территорию некоторых сел заехали российские войска. Ходят по селам. Имейте документы, не паникуйте», — сообщил Ляхно.
Напомним, ранее НВ сообщал, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.