Оккупанты начали обыски в селах Херсонской области 25 апреля, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Российские военные начали проводить обыски в селах Горностаевской территориальной громады Херсонской области.

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Об этом сообщил поселковый председатель Горностаевской общины Дмитрий Ляхно в Facebook.

«Уважаемая община, на территорию некоторых сел заехали российские войска. Ходят по селам. Имейте документы, не паникуйте», — сообщил Ляхно.

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Напомним, ранее НВ сообщал, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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