Оккупанты начали обыски в селах Херсонской области

25 апреля, 14:27
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Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

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Российские военные начали проводить обыски в селах Горностаевской территориальной громады Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил поселковый председатель Горностаевской общины Дмитрий Ляхно в Facebook.

«Уважаемая община, на территорию некоторых сел заехали российские войска. Ходят по селам. Имейте документы, не паникуйте», — сообщил Ляхно.

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Напомним, ранее НВ сообщал, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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