В Херсонской области российские оккупанты планируют выдавать свои автомобильные номера — ОВА

7 августа, 19:11
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

В Херсонской области российские военные планируют отменить украинские автомобильные номерные знаки и взамен выдавать свои.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Facebook.

Местные жители, оставшиеся на территории временно оккупированной области, сообщают, что оккупанты назвали код региона — 184.

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Кроме того, оккупанты вместе с коллаборантами неоднократно угоняли автомобили у граждан Украины, а также у предприятий и компаний. Недавно было украдено шесть транспортных средств, принадлежащих компании одного из мобильных операторов и три баржи.

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются заманить местных на «референдум», предлагая им деньги за участие.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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