В Херсонской области российские оккупанты планируют выдавать свои автомобильные номера — ОВА
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
В Херсонской области российские военные планируют отменить украинские автомобильные номерные знаки и взамен выдавать свои.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Facebook.
Местные жители, оставшиеся на территории временно оккупированной области, сообщают, что оккупанты назвали код региона — 184.
Кроме того, оккупанты вместе с коллаборантами неоднократно угоняли автомобили у граждан Украины, а также у предприятий и компаний. Недавно было украдено шесть транспортных средств, принадлежащих компании одного из мобильных операторов и три баржи.
Российские оккупанты в Херсонской области пытаются заманить местных на «референдум», предлагая им деньги за участие.
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