В Харьковской области оккупанты обстреляли Катериновку, есть жертвы
Село Катериновка (Фото:via panoramio)
В пятницу, 30 декабря, российские оккупанты нанесли удар по поселку Катериновка в Харьковской области. Погибли два человека, еще двое — получили ранения.
Обновлено в 13:55. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела Катериновки погиб 50-летний мужчина.
Также оккупанты обстреляли Купянск, в результате чего 70-летний мужчина получил ранения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он уточнил, что на месте уже работают экстренные службы.
Тимошенко пообещал сообщить о деталях позже.
До этого в области была объявлена воздушная тревога.
29 декабря российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Российские ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры, погибли два человека.