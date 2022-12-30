В Харьковской области оккупанты обстреляли Катериновку, есть жертвы 30 декабря, 13:36 Село Катериновка (Фото:via panoramio)

В пятницу, 30 декабря, российские оккупанты нанесли удар по поселку Катериновка в Харьковской области. Погибли два человека, еще двое — получили ранения.

Обновлено в 13:55. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела Катериновки погиб 50-летний мужчина.

Также оккупанты обстреляли Купянск, в результате чего 70-летний мужчина получил ранения.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Он уточнил, что на месте уже работают экстренные службы.

Тимошенко пообещал сообщить о деталях позже.

До этого в области была объявлена воздушная тревога.

29 декабря российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Российские ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры, погибли два человека.