В Херсонской области россияне уничтожают частные катера и приказывают жителям уезжать — Генштаб

6 ноября, 19:00
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 6 ноября, на 256-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • оккупанты продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым домам, оборудуют рубежи на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку;
  • за сутки враг нанес три ракетных и три авиаудара, совершил более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ударам подверглись районы семи населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей;
  • угроза новых ударов и запуска ударных дронов, в том числе с территории Беларуси, остается;
  • в Херсонской области массово уничтожаются частные катера на берегах Днепра. Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают оккупанты. После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка Нижнеднепровский;
  • продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты называют возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС;
  • По уточненной информации подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка, нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери противника уточняются.
  • авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 18 ударов. Поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позицию средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА.
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две радиоэлектронной станции борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03SufdgJMSLwWheKmqWx8j6EgPzkFKDaX8UNgef9u5FJ3UKPCpYAGMXRRZUrBYRQal
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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