«Пакуют в черные мешки». В Херсонской области оккупанты собирают тела погибших и отправляют в неизвестном направлении — ОВА
Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
После потопа из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС представители оккупационных властей собирают тела погибших на левобережной части Херсонской области и отправляют в неизвестном направлении.
Об этом сообщил председатель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Радио Свобода.
«Все тела, которые они находят, они пакуют в черные мешки и вывозят в неизвестном направлении, говорят, что они их везут на Каланчак», — сказал он.
По его словам, никто не может посчитать, сколько именно тел людей родственники привозят в больницу.
«Они ставят любой диагноз причины смерти, но не утопления для того, чтобы не фиксировались жертвы именно их теракта, чтобы, как всегда, скрыть свои преступления», — сказал представитель ОВА.
Спикер рассказал, что оккупанты игнорируют призывы местных жителей о том, что надо пройтись по домам и разобрать завалы, потому что под ними могут быть погибшие.
По его мнению, количество жертв, в том числе погибших, может быть очень большим. Однако украинская власть не может это зафиксировать, поскольку нет доступа к этой территории из-за российской оккупации.
«Все, что мы можем получить, — это количество погибших из больницы, пока что это по Олешкам — около 11, столько же примерно и по Голой Пристани», — сказал Толоконников.
Каховская ГЭС — что известно о подрыве
Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.