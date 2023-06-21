«Пакуют в черные мешки». В Херсонской области оккупанты собирают тела погибших и отправляют в неизвестном направлении — ОВА 21 июня, 13:32 Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После потопа из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС представители оккупационных властей собирают тела погибших на левобережной части Херсонской области и отправляют в неизвестном направлении.

Об этом сообщил председатель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Радио Свобода.

«Все тела, которые они находят, они пакуют в черные мешки и вывозят в неизвестном направлении, говорят, что они их везут на Каланчак», — сказал он.

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По его словам, никто не может посчитать, сколько именно тел людей родственники привозят в больницу.

«Они ставят любой диагноз причины смерти, но не утопления для того, чтобы не фиксировались жертвы именно их теракта, чтобы, как всегда, скрыть свои преступления», — сказал представитель ОВА.

Спикер рассказал, что оккупанты игнорируют призывы местных жителей о том, что надо пройтись по домам и разобрать завалы, потому что под ними могут быть погибшие.

По его мнению, количество жертв, в том числе погибших, может быть очень большим. Однако украинская власть не может это зафиксировать, поскольку нет доступа к этой территории из-за российской оккупации.

«Все, что мы можем получить, — это количество погибших из больницы, пока что это по Олешкам — около 11, столько же примерно и по Голой Пристани», — сказал Толоконников.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.