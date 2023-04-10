В Херсонской области россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми — ОВА

10 апреля, 22:20
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Бериславской общине Херсонской области российский беспилотник атаковал лодку, в которой находились 20-летние парень и девушка, и сбросил на нее разрывную гранату.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

По его словам, люди попытались выйти на лодке в залив.

Затем лодку атаковал российский беспилотник и сбросил на нее разрывную гранату.

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Молодые люди получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Прокудин обратился с просьбой к жителям региона по ограничению использования водного транспорта и любых плавсредств.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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