В Херсонской области россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми — ОВА
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
В Бериславской общине Херсонской области российский беспилотник атаковал лодку, в которой находились 20-летние парень и девушка, и сбросил на нее разрывную гранату.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
По его словам, люди попытались выйти на лодке в залив.
Затем лодку атаковал российский беспилотник и сбросил на нее разрывную гранату.
Молодые люди получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Прокудин обратился с просьбой к жителям региона по ограничению использования водного транспорта и любых плавсредств.