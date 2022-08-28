В Херсонской области россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет — фото
Оккупанты попали ракетой по общественному туалету на окраине Нововоронцовки (Фото:Оперативное командование Юг via Facebook)
В Херсонской области оккупанты высокоточной авиационной ракетой класса воздух-поверхность Х-59 прицельно уничтожили общественный туалет.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
«Высокоточной авиационной ракетой класса воздух-поверхность Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки», — говорится в сообщении.
Отмечено, что стоимость ракеты Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.
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