В Херсонской области россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет — фото

28 августа, 13:56
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Оккупанты попали ракетой по общественному туалету на окраине Нововоронцовки (Фото:Оперативное командование Юг via Facebook)

Оккупанты попали ракетой по общественному туалету на окраине Нововоронцовки (Фото:Оперативное командование Юг via Facebook)

В Херсонской области оккупанты высокоточной авиационной ракетой класса воздух-поверхность Х-59 прицельно уничтожили общественный туалет.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«Высокоточной авиационной ракетой класса воздух-поверхность Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что стоимость ракеты Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid02zAWjZssPWGpwb4j6wDX5yhxSfaEd3AeDzgKo2gyxn4t83BLqsP3V41e74oKWvRXRl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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