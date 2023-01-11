На левобережье Херсонской области оккупанты идентифицируют мужчин призывного возраста — Хлань 11 января, 14:22 Выбиты окна в здании в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/YanushevichKherson)

На левобережье Херсонской области российские оккупанты идентифицируют мужчин призывного возраста, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook в среду, 11 января.

«Люди сообщают, что на Левобережье Херсонщины россияне также проводят нечто похожее на мобилизационные мероприятия», — написал он.

По его словам, оккупанты начали тщательно идентифицировать мужчин призывного возраста.

Видео дня

Хлань добавил, что оккупанты заявляют, что мужчины якобы «должны служить» в оккупационных отделениях полиции.

По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам.

Соответствующий приказ, касающийся, в том числе лиц, ограниченно пригодных к службе, ФСБ уже направила во все пограничные управления России.

