На левобережье Херсонской области оккупанты идентифицируют мужчин призывного возраста — Хлань

11 января, 14:22
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Выбиты окна в здании в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/YanushevichKherson)

Выбиты окна в здании в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/YanushevichKherson)

На левобережье Херсонской области российские оккупанты идентифицируют мужчин призывного возраста, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook в среду, 11 января.

«Люди сообщают, что на Левобережье Херсонщины россияне также проводят нечто похожее на мобилизационные мероприятия», — написал он.

По его словам, оккупанты начали тщательно идентифицировать мужчин призывного возраста.

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Хлань добавил, что оккупанты заявляют, что мужчины якобы «должны служить» в оккупационных отделениях полиции.

По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам.

Соответствующий приказ, касающийся, в том числе лиц, ограниченно пригодных к службе, ФСБ уже направила во все пограничные управления России.

https://www.youtube.com/watch?v=c727mAlZCFU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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