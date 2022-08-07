В Херсонской области россияне хотят «купить» голоса участников псевдореферендума — ОГА

7 августа, 16:25
Оккупанты планируют провести «референдум» в Херсоне (Фото:www.svoboda.org)

Оккупанты планируют провести «референдум» в Херсоне (Фото:www.svoboda.org)

Российские оккупанты в Херсонской области пытаются заманить местных на «референдум», предлагая им деньги за участие.

Об этом сообщает Херсонская ОГА в Facebook.

«Оккупанты хотят „купить“ голоса жителей Херсонской области перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что захватчики активно ищут помещения для проведения псевдореферендума и формируют группу представителей СМИ для пропаганды.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0wiRNgzNP6cb2C6BdP3UnKsYPAHPotDfmpcqck9Whebgpw5gjyPdTUGyxErAet6Syl

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсон Херсонская область Референдум Псевдореферендум Война России против Украины

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