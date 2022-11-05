Российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области — ОВА

5 ноября, 07:19
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В Херсонской ОВА заявили, что российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу (Фото:t.me/khersonskaODA)

В Херсонской ОВА заявили, что российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу (Фото:t.me/khersonskaODA)

Российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области, заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, захватчики подрывают плавсредства и суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков из-за этого в реке уже тонны смазки и горючего.

Глава области добавил, что вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка Нижнеднепровский.

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"Эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, которые имеют международное значение главным образом как среда обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия», – написал он.

Янушевич заявил, что по предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов.

"Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море», — написал он.

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По его словам, для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их.

«Украина не может оперативно это сделать, потому что у наших специалистов нет доступа к временно оккупированным территориям. Для фиксации этого ужасного экологического преступления Херсонская ОВА обратилась в правоохранительные органы. Наш враг – просто армия варваров, которая может только уничтожать все вокруг», – написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября. 

https://www.youtube.com/watch?v=jshgUo8lYcQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Экологическая катастрофа Война России против Украины

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