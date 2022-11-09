Местные жители такого еще не видели. В Херсонской области «прилетело» в кафе, где обедали оккупанты, их тела выбросило на деревья — Хлань 9 ноября, 14:35 Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области «прилетело» в кафе, где обедали оккупанты, заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Радио НВ.

«Есть такое кафе Фариз, где оккупанты располагались и были размещены по посадкам, они там собирались на обед, и именно в обед туда прилетело. Как говорят местные жители Зеленовки, они такого еще не видели, по всем деревьям висели россияне», — сказал он.

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В среду, 9 ноября, появились первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области.

Информация о боях за этот стратегически важный населенный пункт, открывающий путь на Херсон, начала поступать еще накануне.