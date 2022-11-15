В Херсонской области полиция задокументировала 414 случаев военных преступлений 15 ноября, 15:43 Нацполиция и СБУ работают над разоблачением диверсионно-разведывательных групп на освобожденных территория (Фото:НПУ)

Полиция задокументировала 414 случаев военных преступлений на освобожденной территории Херсонской области, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«На данный момент задокументировано 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, и мы продолжаем их документировать», — сказал он в эфире телемарафона.

По данным Клименко, в освобожденном Херсоне работает 500 работников полиции и еще около 300 правоохранителей — на правобережной части Херсонской области.

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Он отметил, что Нацполиция и СБУ работают над разоблачением диверсионно-разведывательных групп на освобожденных территория. Устанавливается также причастность жителей Херсона, которые непосредственно организовывали митинги в поддержку оккупационных властей.

Клименко отметил, что в период оккупации только единицы правоохранителей сотрудничали с россиянами.

«330 работников полиции Херсонской области, отказавшихся выполнить приказ и покинуть временно оккупированную территорию 31 марта, были уволены из полиции. Но кто из них работал на врага — это единицы. По ним мы сейчас работаем. Часть из них вышла с оккупантами, часть — в ближайшее время задержим. Их немного — до десяти человек, работавших в администрациях оккупационных властей», — отметил он.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Ранее сообщалось, что в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

В Укрзализныце пообещали как можно быстрее возобновить железнодорожное сообщение с Херсоном.