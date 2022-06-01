В Херсонской области пока не удается восстановить мобильную связь и интернет — ОВА

1 июня, 16:11
Цей матеріал також доступний українською
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Восстановить мобильную связь и домашний интернет в большинстве общин Херсонской области пока не удается.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в Telegram в среду, 1 июня.

«Сейчас обстановка во временно оккупированной Херсонской области остается тяжелой. Отсутствует мобильная связь и частично Интернет на территории временно находящейся под оккупацией», — сообщил Лагута.

Видео дня

Он сообщает, что связь с большинством территориальных общин Херсона установить не удается.

«Оккупанты принимают все меры, чтобы закрыть для граждан Украины все возможные доступы к правдивой информации. Пытаются подключить Интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов», - отметил глава ОВА.

Читайте также:

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Глушат оккупанты. Южные области Украины остаются без мобильной связи — Бердянский горсовет

При этом в общинах, с которыми удалось установить связь, ситуация изменилась не существенно, есть газо-, водо- и электроснабжение, в большинстве общин – кризис с медикаментами, горючим и продуктами питания.

В то же время, на деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах, мобильная связь частично имеется.

https://t.me/khersonskaODA/471
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобильная связь Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X