В Херсонской области пока не удается восстановить мобильную связь и интернет — ОВА 1 июня, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Восстановить мобильную связь и домашний интернет в большинстве общин Херсонской области пока не удается.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в Telegram в среду, 1 июня.



«Сейчас обстановка во временно оккупированной Херсонской области остается тяжелой. Отсутствует мобильная связь и частично Интернет на территории временно находящейся под оккупацией», — сообщил Лагута.

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Он сообщает, что связь с большинством территориальных общин Херсона установить не удается.

«Оккупанты принимают все меры, чтобы закрыть для граждан Украины все возможные доступы к правдивой информации. Пытаются подключить Интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов», - отметил глава ОВА.

При этом в общинах, с которыми удалось установить связь, ситуация изменилась не существенно, есть газо-, водо- и электроснабжение, в большинстве общин – кризис с медикаментами, горючим и продуктами питания.

В то же время, на деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах, мобильная связь частично имеется.

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