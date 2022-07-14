В Херсонской области российские войска похитили главу Миловской громады 14 июля, 03:52 Олег Яхниенко (Фото:Український південь)

Херсонская областная государственная администрация сообщила, что российские военные похитили главу Миловской громады Олега Яхниенко.

В Херсонской ОГА сообщили, что также оккупанты похитили егеря, охранявшего участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе.



Олега Яхниенко российские захватчики уже похищали в марте. Домой он вернулся в апреле.

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Россияне также 28 июня похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. По словам советницы городского головы Галины Ляшевской, его схватили, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.



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