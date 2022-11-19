В Херсонской области подорвался автомобиль, есть жертвы 19 ноября, 17:16 Недалеко от Берислава авто наехало на взрывоопасный предмет (Фото:otupivnich via Facebook)

В пятницу, 18 ноября, в Херсонской области неподалеку от Берислава в результате наезда на взрывоопасный предмет подорвался автомобиль, есть погибшие и раненые гражданские.

Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в Telegram.



Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек.



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«Очень прошу быть осторожными и воздержаться от поездок по тем дорогам, которые еще не проверены специалистами, а также дождаться официальных сообщений о возможности безопасно использовать дороги», — подчеркнул Литвинов.

