В Херсонской области подорвался автомобиль, есть жертвы

19 ноября, 17:16
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Недалеко от Берислава авто наехало на взрывоопасный предмет (Фото:otupivnich via Facebook)

Недалеко от Берислава авто наехало на взрывоопасный предмет (Фото:otupivnich via Facebook)

В пятницу, 18 ноября, в Херсонской области неподалеку от Берислава в результате наезда на взрывоопасный предмет подорвался автомобиль, есть погибшие и раненые гражданские.

Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в Telegram.

Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек.

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«Очень прошу быть осторожными и воздержаться от поездок по тем дорогам, которые еще не проверены специалистами, а также дождаться официальных сообщений о возможности безопасно использовать дороги», — подчеркнул Литвинов.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Автомобиль Херсонская область мина Война России против Украины

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