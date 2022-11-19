В Херсонской области подорвался автомобиль, есть жертвы
Недалеко от Берислава авто наехало на взрывоопасный предмет (Фото:otupivnich via Facebook)
В пятницу, 18 ноября, в Херсонской области неподалеку от Берислава в результате наезда на взрывоопасный предмет подорвался автомобиль, есть погибшие и раненые гражданские.
Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в Telegram.
Он отметил, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек.
«Очень прошу быть осторожными и воздержаться от поездок по тем дорогам, которые еще не проверены специалистами, а также дождаться официальных сообщений о возможности безопасно использовать дороги», — подчеркнул Литвинов.