Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, пострадали два волонтера

13 сентября, 17:59
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты в среду, 13 сентября, сбросили взрывчатку с беспилотника на село Змиевка Херсонской области. Пострадали два волонтера.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Волонтеру — 54 лет. Также пострадала 68-летняя местная жительница. Обоих раненых доставили в больницу.

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По данным Прокудина, немного позже пострадал еще один волонтер, ему 53 года. Он получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Его также госпитализировали.

Ранее оккупанты нанесли удар по селу Отрадокаменка в Херсонской области. Из-за вражеского удара пострадали два человека.

Накануне россияне обстреляли здание медицинской амбулатории в Херсонской области. В результате были ранены два человека.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Волонтеры Херсонская область Война России против Украины

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