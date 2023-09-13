Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, пострадали два волонтера
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Российские оккупанты в среду, 13 сентября, сбросили взрывчатку с беспилотника на село Змиевка Херсонской области. Пострадали два волонтера.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Волонтеру — 54 лет. Также пострадала 68-летняя местная жительница. Обоих раненых доставили в больницу.
По данным Прокудина, немного позже пострадал еще один волонтер, ему 53 года. Он получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Его также госпитализировали.
Ранее оккупанты нанесли удар по селу Отрадокаменка в Херсонской области. Из-за вражеского удара пострадали два человека.
Накануне россияне обстреляли здание медицинской амбулатории в Херсонской области. В результате были ранены два человека.