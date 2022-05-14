В Херсонской области отпустили футбольного тренера, которую пьяные оккупанты похитили 9 мая

14 мая, 13:42
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Ирина Петрова (Фото:Каховская городская территориальная община)

Ирина Петрова (Фото:Каховская городская территориальная община)

В пятницу, 13 мая, домой вернулась тренер по футболу Ирина Петрова, которую российские захватчики похитили на улице в Новой Каховке (Херсонская область) 9 мая.

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Об этом сообщила в Facebook Каховская городская территориальная община.

«Хорошая новость. Домой вернулась тренер по футболу новокаховчанка Ирина Петрова. Напомним, что ее 9 мая забрали в отделение полиции, где она и находилась до этого времени», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=369790978523321&id=100064772648646

9 мая несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения и с георгиевскими лентами схватили Петрову у ее подъезда и доставили в отделение полиции. Причина задержания Петровой неизвестна, однако не исключено, что это произошло из-за проукраинской позиции девушки.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Новая Каховка Похищение Война России против Украины

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