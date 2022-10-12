В Херсонской области ВСУ освободили 75 населенных пунктов — глава ОВА

12 октября, 13:03
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В Херсонской области освободили 75 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

В Херсонской области освободили 75 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона Суспільного рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, только за октябрь ВСУ вернули под контроль Украины 29 населенных пунктов.

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«Освобождение Херсонщины продолжается, не могу сказать больше, потому что надо сохранять информационную тишину. Но мы должны каждый день ждать хороших новостей», — сказал Янушевич.

Он рассказал, что в деоккупированных населенных пунктах много разрушенных домов, школ, больниц детских садов. Фактически военные РФ разрушили и линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.

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Также он сообщил, что на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около семи тысяч.

По его словам, у людей есть большое желание вернуться в свои дома, но власти считают, что сейчас это опасно.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк накануне заявила, что Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении.

7 октября она сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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