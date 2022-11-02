Убийцы прикрываются мирным населением. В Херсонской области оккупанты закрыли переправы через Днепр 2 ноября, 19:05 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 2 ноября, оккупационные власти Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом марионетки Кремля утверждают, что движение будет продолжаться через Речной порт, расположенный в стороне от Антоновского моста и дамбы Каховской ГЭС, которые в прошлом обеспечивали основной пассажиропоток.

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Как сказано в сообщении оккупационных властей, решение о прекращении движение принимается «в связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению».

Прекратит работать понтонная переправа, перестанут курсировать речные такси, баржи и другие суда. Временный запрет не будет касаться перевозок продовольствия и медикаментов, которые осуществляют местные коммунальные службы и компании.

В том же сообщении сказано, что «движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее — через Речпорт». Он находится ближе к центру Херсона.

«Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи» — сообщают оккупационные власти.



Во вторник, 1 ноября, назначенная Россией оккупационная администрация Херсонской области объявила о расширении зоны около Днепра, из которой должны эвакуироваться местные жители. В том числе эвакуация коснется Каховки (оттуда с 6 ноября людей будут эвакуировать принудительно), а также Новой Каховки.

В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.



Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что «зону эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширили» на 15 километров от Днепра. Сальдо рассказывал, что все фейковые «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра, опасаясь наступления ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон в ноябре.

