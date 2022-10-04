В Херсонской области российские оккупанты взорвали дом

4 октября, 15:15
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Скадовском районе Херсонской области российские военные избили мужчину за проукраинскую позицию. Его жену похитили, а их дом взорвали.

Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

«В Скадовском районе военные рф прибыли по месту жительства супругов, избили мужа за его проукраинскую позицию, жену увезли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что местонахождение женщины неизвестно. Мужчину оккупанты выгнали из дома, после чего жилье взорвали.

Кроме того, из временно оккупированных Херсона и Голой Пристани продолжают поступать сообщения о мародерстве военнослужащих РФ, которые отбирают местные автомобили, а также о фактах заселения оккупантов в квартиры и дома. При этом военные России похищают документы на право собственности жилья.

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По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 арушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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