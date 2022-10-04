В Херсонской области российские оккупанты взорвали дом 4 октября, 15:15 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Скадовском районе Херсонской области российские военные избили мужчину за проукраинскую позицию. Его жену похитили, а их дом взорвали.



Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

«В Скадовском районе военные рф прибыли по месту жительства супругов, избили мужа за его проукраинскую позицию, жену увезли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что местонахождение женщины неизвестно. Мужчину оккупанты выгнали из дома, после чего жилье взорвали.



Кроме того, из временно оккупированных Херсона и Голой Пристани продолжают поступать сообщения о мародерстве военнослужащих РФ, которые отбирают местные автомобили, а также о фактах заселения оккупантов в квартиры и дома. При этом военные России похищают документы на право собственности жилья.



По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

