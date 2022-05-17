В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков 17 мая, 05:38 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разгоняли митинги в Херсоне (Фото:Obtained By Reuters/ via REUTERS)

В Херсонской области захватчики вводят систему пропусков, чтобы сократить возможности уехать из области. В регионе — гуманитарная катастрофа и атмосфера террора.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.



«Гуманитарная катастрофа и атмосфера террора в Херсонской области заставили временно уехать огромное количество жителей Херсонщины. С одной стороны, это упростило оркам и коллаборантам жизнь, поскольку уехали многие активные, патриотически настроенные граждане, протестовавшие открыто и поддерживавшие настроения остальных. Это также повышает эффективность фильтрационных мер», — сказал Соболевский.

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В то же время, по его словам, количество людей, пытающихся вырваться из временно захваченной территории, «ломают всю идеологию оккупации и дальнейших планов создать картинку. «Братской Херсощины, которая просится в лоно матушки-россии».

«Именно поэтому не будет гуманитарных коридоров, поэтому практически стоят дороги, которыми жители пытаются выехать с территории области. Именно поэтому коллаборационисты пытаются разгонять тему возвращающихся назад херсонцев. И именно поэтому орки внедряют систему пропусков своей фейковой администрации», — добавил Соболевский.

Как ранее сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, в захваченной российским оккупантами Херсонской области нарастает гуманитарный кризис.

Россия захватила Херсонскую область в первые дни войны против Украины. Жители Херсона и других городов региона выходили на митинги, призывая оккупантов покинуть территорию Украины. Войска РФ разгоняли акции мирных жителей, применяя слезоточивый газ и обстреливая гражданских.

Российские власти решили отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонской области так называемой «ХНР» .

Вместо этого РФ хочет просто " аннексировать" регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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