Врывались в дома, выбивая дверь. В оккупированной громаде в Херсонской области россияне терроризируют семьи, воспитывающие детей 20 ноября, 22:04 В Херсонской области оккупанты врывались в дома семей с малолетними детьми (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Во временно оккупированной Мирненской громаде Херсонской области военные РФ врывались в дома, выбивая двери в жилища, где живут школьники. Они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

«Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома», — написал он.

Отмечается, что военные РФ искали семьи, где есть дети школьного возраста. Так россияне хотели выяснить, не посещают ли дети онлайн-занятия в украинских учебных заведениях из-за гаджетов.

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«Враги еще раз цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей!» – добавил глава Херсонской ОВА.

В субботу, 19 ноября, российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате коварного террора россиян ранены пять человек.