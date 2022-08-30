На фоне наступления ВСУ. В Херсонской области испуганные оккупанты усиленно проверяют местных жителей — замглавы облсовета
В Херсонской области оккупанты ищут корректировщиков огня и членов ДРГ (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)
В Херсонской области на фоне наступательных действий ВСУ оккупанты ужесточили меры безопасности в ключевых населенных пунктах региона.
Об этом в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
По его словам, захватчики увеличили количество патрулей и проверок телефонов: пытаются найти корректировщиков огня и членов ДРГ.
«Успели даже отчитаться, что одну такую группу они якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне», — написал Соболевский.
Он призвал жителей региона проверять данные своих телефонов.
«Одна неосторожная фраза в переписке или фотография, где есть орки или наоборот — служащие ВСУ, может быть основанием для задержания. Орки боятся, потому свой страх и злость могут выплескивать на мирное население», — подчеркнул Соболевский.
29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.
В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.
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