На фоне наступления ВСУ. В Херсонской области испуганные оккупанты усиленно проверяют местных жителей — замглавы облсовета 30 августа, 15:02 В Херсонской области оккупанты ищут корректировщиков огня и членов ДРГ (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Херсонской области на фоне наступательных действий ВСУ оккупанты ужесточили меры безопасности в ключевых населенных пунктах региона.

Об этом в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, захватчики увеличили количество патрулей и проверок телефонов: пытаются найти корректировщиков огня и членов ДРГ.

Видео дня

«Успели даже отчитаться, что одну такую группу они якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне», — написал Соболевский.

Он призвал жителей региона проверять данные своих телефонов.

«Одна неосторожная фраза в переписке или фотография, где есть орки или наоборот — служащие ВСУ, может быть основанием для задержания. Орки боятся, потому свой страх и злость могут выплескивать на мирное население», — подчеркнул Соболевский.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.