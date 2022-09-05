В Херсонской области оккупанты пытаются подкупить родителей школьников, а учителям угрожают карательными мерами — Братчук 5 сентября, 08:50 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области оккупанты пытаются подкупить родителей школьников, а учителям угрожают карательными мерами, заявил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, подавляющее большинство школ, оказавшихся на временно оккупированной территории Херсонской области, отказались работать по так называемым российским программам.

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«Теперь оккупанты пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям угрожают карательными мерами», — написал он.

Братчук добавил, что учителям, соглашающимся на сотрудничество с россиянами, представители Движения Сопротивления Юг УГА напоминают об ответственности за участие в коллаборантской деятельности.

«Одному из тех, кто согласился возглавить школу в оккупации, во двор принесли…траурный венок. Учитель от сотрудничества с врагом после такого подарка сразу отказался», — отметил он.

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (О начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлет в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.

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