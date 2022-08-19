Угрожают штрафами и конфискацией. В Херсонской области оккупанты давят на родителей, которые не отдают своих детей в захваченные школы 19 августа, 17:12 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты давят на родителей, которые не отдают своих детей на обучение в захваченные школы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В центре рассказали, что оккупанты с сентября планируют начать учебный год по российской программе.

"То есть по факту это будут пропагандистские ячейки для русификации украинских детей. Однако родители не спешат отдавать детей в эти учебные заведения", — говорится в сообщении.

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По данным центра, войска РФ угрожают выселить семьи, которые не соглашающиеся на обучение своих детей в российских школах, а имущество при этом обещают конфисковать.

«Для предупреждения все родители, которые не подадут заявления об обучении своих детей в «школы», будут оштрафованы на 148 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе оккупанты угрозами заставляют подростков учиться в «объединенном» ПТУ.

По его словам, подростков, которые не хотят идти учиться в это заведение, враг обещает призывать во вражеские вооруженные силы.

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