Генштаб об «эвакуации» из Херсонской области: оккупанты угоняют машины скорой помощи и воруют оборудование из больниц 3 ноября, 08:05 Оккупанты угоняют машины скорой помощи в Голой Пристани (Фото:Anastasiia Deina/flickr.com)

Российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 3 ноября.

По данным Генштаба, «эвакуации» подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

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Также войска РФ продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.

2 ноября оккупационные «власти» Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

