Генштаб об «эвакуации» из Херсонской области: оккупанты угоняют машины скорой помощи и воруют оборудование из больниц
Оккупанты угоняют машины скорой помощи в Голой Пристани (Фото:Anastasiia Deina/flickr.com)
Российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 3 ноября.
По данным Генштаба, «эвакуации» подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Также войска РФ продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.
В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.
2 ноября оккупационные «власти» Херсонской области закрыли переправы через Днепр.