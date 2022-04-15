В Херсонской области оккупанты убили мирного жителя, который не позволил россиянам жить в своем доме — Оперативное командование Юг 15 апреля, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В Херсонской области оккупанты убили мирного жителя, который не позволил россиянам жить в своем доме. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

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Погибший был жителем населенного пункта Пригорье Херсонской области Тарасюк Игорь Богданович 1963 года рождения.

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«Больно вспоминать тот период времени, мы все были напуганы, орки взяли под оккупацию наш населенный пункт около месяца назад, как сейчас помню, они ездили по улицам, заходили в дома, отбирали теплые вещи, телефоны, сигареты», — рассказала жена погибшего.

Она сообщила, когда оккупанты пришли к ним домой, ее погибший муж прогнал россиян.

«11 марта мы услышали выстрелы в деревне и побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж забегал в него, но ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись», — сказала женщина.

Женщина сообщила, что оккупанты не позволяли ей похоронить тело мужа.

«Эти ублюдки не позволяли мне его похоронить, только 14 апреля благодаря мольбам и односельчанам нам позволили похоронить тело», — добавила она.

Оперативное командование Юг отмечает, что сейчас Пригорье освобождено от оккупантов и находится под контролем ВСУ.

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