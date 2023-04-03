Допросы и пытки. В Новой Каховке оккупанты переодеваются в гражданское и разговаривают по-украински, чтобы найти патриотов Украины

3 апреля, 17:44
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В Новой Каховке оккупанты переодеваются в гражданское, чтобы выявить патриотов Украины (Фото:novakahovka.city)

В Новой Каховке оккупанты переодеваются в гражданское, чтобы выявить патриотов Украины (Фото:novakahovka.city)

В Новой Каховке сотрудники ФСБ переодеваются в гражданское и общаются по-украински, чтобы выявить патриотов Украины.

Об этом сообщила Каховская городская военная администрация в Telegram в понедельник, 3 апреля.

«В Новой Каховке российские оккупанты продолжают террор местного населения, усилили контрразведывательные и режимные меры», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что враг продолжает поиск патриотов Украины (информаторов), которые передают важную информацию о размещении и активности российских оккупационных войск.

По данным администрации, сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и общаются с местными жителями, пытаются войти в доверие.

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"Могут общаться на украинском языке и даже высказывать проукраинскую позицию для выявления и задержания патриотов. В отношении задержанных захватчики проводят фильтрационные мероприятия (допросы и пытки)», — говорится в сообщении.

Военная администрация призвала сообщить об этом близким и знакомым, проживающим на временно оккупированной территории.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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