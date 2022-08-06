Подготовка к псевдореферендуму: в Херсонской области оккупанты раздают пенсионерам деньги, детей приглашают в лагеря в Крым
Херсонская область остается частично оккупированной россиянами (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
В Херсонской области оккупационная власть готовится к проведению «референдума». Россияне начали раздавать пенсионерам деньги, требуя взамен персональные данные.
Об этом сообщает Херсонский городской совет в Facebook.
«В Херсонской области оккупационные власти готовятся к псевдореферендуму. Для этого ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды. Также активно проверяются дома и квартиры, которые находятся в радиусе километра от мест его проведения», — говорится в сообщении.
Отмечено, что из-за кадровых проблем во всех сферах и отказа жителей области сотрудничать, оккупанты привлекают на работу специалистов из России. В частности, захватчики анонсировали переезд 100 медиков, которые будут работать в больницах Херсонской области.
Также оккупационные власти начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей, а вместо этого требуют персональные данные. Деньги приносят людям, которые раньше получали пенсию через Укрпочту.
Кроме того, оккупанты рекламируют поступление в захваченные вузы. Обещают бесплатное обучение. Детей от восьми лет активно приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма.
В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.
Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».
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