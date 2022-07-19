«Усилили террор». В Херсонской области оккупанты пытаются принудить педагогов к сотрудничеству — ОВА

19 июля, 17:46
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

И.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявил, что российские оккупанты усилили террор в Херсонской области.

«Усилили террор, прессинг на наших граждан. Вчера в Херсоне они обыскивали гаражи, просто на улицах останавливают людей, мужчин заставляют раздеваться, обыскивают автомобили», — сказал он на брифинге.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=-rA8dED7m3A&t=83s

Бутрий отметил, что оккупанты пытаются заставить педагогов сотрудничать.

«К нашим педагогам приезжают домой, их забирают и есть попытки заставить их сотрудничать. Я должен сказать, что есть предатели, но это единичные варианты, в большинстве своем они не соглашаются сотрудничать», — сказал он.

18 июля сообщалось, что в Херсоне оккупанты обыскивают частное имущество жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=OigK8QXOC-0&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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