«Усилили террор». В Херсонской области оккупанты пытаются принудить педагогов к сотрудничеству — ОВА
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
И.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявил, что российские оккупанты усилили террор в Херсонской области.
«Усилили террор, прессинг на наших граждан. Вчера в Херсоне они обыскивали гаражи, просто на улицах останавливают людей, мужчин заставляют раздеваться, обыскивают автомобили», — сказал он на брифинге.
Бутрий отметил, что оккупанты пытаются заставить педагогов сотрудничать.
«К нашим педагогам приезжают домой, их забирают и есть попытки заставить их сотрудничать. Я должен сказать, что есть предатели, но это единичные варианты, в большинстве своем они не соглашаются сотрудничать», — сказал он.
18 июля сообщалось, что в Херсоне оккупанты обыскивают частное имущество жителей.
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