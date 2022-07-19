«Усилили террор». В Херсонской области оккупанты пытаются принудить педагогов к сотрудничеству — ОВА 19 июля, 17:46 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

И.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявил, что российские оккупанты усилили террор в Херсонской области.

«Усилили террор, прессинг на наших граждан. Вчера в Херсоне они обыскивали гаражи, просто на улицах останавливают людей, мужчин заставляют раздеваться, обыскивают автомобили», — сказал он на брифинге.

Видео дня

Бутрий отметил, что оккупанты пытаются заставить педагогов сотрудничать.

«К нашим педагогам приезжают домой, их забирают и есть попытки заставить их сотрудничать. Я должен сказать, что есть предатели, но это единичные варианты, в большинстве своем они не соглашаются сотрудничать», — сказал он.

18 июля сообщалось, что в Херсоне оккупанты обыскивают частное имущество жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.