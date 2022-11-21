В Херсонской области оккупанты проверяют, учатся ли дети онлайн в украинских школах — ОВА

21 ноября, 05:26
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Дети с гаджетом (Фото:прессслужба)

Дети с гаджетом (Фото:прессслужба)

Во временно оккупированном Мирненском территориальном обществе на Херсонщине оккупанты врывались в дома, чтобы проверить, не учатся ли дети онлайн в украинских школах.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах», — сообщил он.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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