В Херсонской области оккупанты проверяют, учатся ли дети онлайн в украинских школах — ОВА
Дети с гаджетом (Фото:прессслужба)
Во временно оккупированном Мирненском территориальном обществе на Херсонщине оккупанты врывались в дома, чтобы проверить, не учатся ли дети онлайн в украинских школах.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах», — сообщил он.