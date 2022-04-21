Ситуация в Херсонской области: оккупанты готовят принудительную мобилизацию и продолжают террор 21 апреля, 07:18 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области оккупанты продолжают террор населения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.

Об этом сообщает Генштаб.

Также в регионе агрессоры поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

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В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что «зеленых коридоров» больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт.

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Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта.

Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.



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