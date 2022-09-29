В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей 29 сентября, 12:42 Здание в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)

В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей, сообщила областная полиция.

Правоохранители заявили, что в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области восьми человек.

По данным полиции, мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселе, в Херсоне, Генической и Белозерской территориальных общинах.

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Заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявлял, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале.

По его словам, там находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.