В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей
Здание в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)
В Херсонской области российские оккупанты похитили восьмерых жителей, сообщила областная полиция.
Правоохранители заявили, что в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области восьми человек.
По данным полиции, мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселе, в Херсоне, Генической и Белозерской территориальных общинах.
Заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявлял, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале.
По его словам, там находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.