В Херсонской области оккупанты похитили местного депутата 1 мая, 12:09 Цей матеріал також доступний українською 19 апреля оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета (Фото:Каховская городская территориальная община)

В Новой Каховке Херсонской области российские военные похитили руководителя дачного поселка, депутата городского совета Игоря Протоковило.

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Об этом сообщает в Facebook Каховская городская территориальная община.

«19 апреля из собственного дома военными РФ был вывезен житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г. р.)», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

Ранее на Херсонщине оккупанты похитили старосту села Змиевка.

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