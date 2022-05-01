В Херсонской области оккупанты похитили местного депутата

1 мая, 12:09
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19 апреля оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета (Фото:Каховская городская территориальная община)

19 апреля оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета (Фото:Каховская городская территориальная община)

В Новой Каховке Херсонской области российские военные похитили руководителя дачного поселка, депутата городского совета Игоря Протоковило.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщает в Facebook Каховская городская территориальная община.

«19 апреля из собственного дома военными РФ был вывезен житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г. р.)», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

https://www.facebook.com/100064772648646/posts/361215232714229/

Ранее на Херсонщине оккупанты похитили старосту села Змиевка.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсонская область Новая Каховка Похищение Война России против Украины

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