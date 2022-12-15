«Наблюдаем определенные панические настроения». В ОК Юг рассказали о действиях оккупантов в Херсонской области 15 декабря, 11:09 В ОК Юг рассказали о действиях оккупантов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупационные войска РФ пытаются демонстрировать, что держат контроль над правобережной частью Херсонской области, откуда они сбежали. Для этого они продолжают обстрелы этих территорий.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«То, что они пытаются убедить, что и левый берег полностью под их контролем, но все же мы наблюдаем определенные панические настроения по перемещению техники, вооружения. Пытаются выискивать новые места дислокации в связи с тем, что установка огневого контроля по тому направлению их заставляет перемещаться», — отметила она.

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По ее словам, ВСУ держат под огневым контролем логистические маршруты оккупантов на левобережной части Херсонской области, а войска РФ находятся в напряжении.

«У них происходит их обычная уже народная такая забава — они постоянно пакуют вещи, складывают, перекладывают намародеренное имущество и выискивают, в какую сторону его перемещать, потому что понимают, что давление будет продолжаться. Параллельно с этим они усиливают полицейские методы воздействия на местное население, поскольку пытаются их хоть как-то убедить, что их „власть“ — это власть. Но им веры нет», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее в Пентагоне сообщали, что на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.

