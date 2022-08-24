В Херсонской области оккупанты обустроили пыточные для своих же военных — депутат облсовета

24 августа, 13:12
Оккупанты сажают в подвалы дезертиров (Фото:Генштаб)

Оккупанты сажают в подвалы дезертиров (Фото:Генштаб)

В Херсонской области российские оккупанты обустроили пыточные для своих же военных. Туда сажают тех, кто пытается дезертировать.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, российские командиры добиваются того, чтобы их военные не звонили своим родителям и знакомым в Россию и не рассказывали о ситуации на фронте и потерях.

Видео дня

Читайте также:
«Даже комбат написал отказ»: оккупант рассказал о панических настроениях в войсках РФ — перехват

Пыточные обустроены на территории, где располагаются оккупационные воинские части.

«Тех, кто пытается дезертировать — а это сегодня массовое явление в армии России — их вылавливают и бросают в подвалы. Они уже строят тюрьмы и изоляции для своих военных, чтобы там проводить психологические атаки и чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким. У них забирают средства связи и держат в подвалах, убеждая, что им нужно воевать», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/yxCiPWGGq8o
Читайте также:
«Нас еб*шат даже свои»: оккупант заявил об обмане со стороны «конченого» начальства — перехват

Ранее ГУР МОУ опубликовало перехват разговора двух оккупантов, в ходе которого они обсуждают уничтожение Антоновского моста в Херсоне. По их словам, одним из ударов украинские военные полностью уничтожили командный пункт ВС РФ, который находился возле стратегически важного для них объекта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пытки Херсонская область Российские военные Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X