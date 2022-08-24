В Херсонской области оккупанты обустроили пыточные для своих же военных — депутат облсовета 24 августа, 13:12 Оккупанты сажают в подвалы дезертиров (Фото:Генштаб)

В Херсонской области российские оккупанты обустроили пыточные для своих же военных. Туда сажают тех, кто пытается дезертировать.



Об этом в эфире Апостроф TV заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, российские командиры добиваются того, чтобы их военные не звонили своим родителям и знакомым в Россию и не рассказывали о ситуации на фронте и потерях.

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Пыточные обустроены на территории, где располагаются оккупационные воинские части.

«Тех, кто пытается дезертировать — а это сегодня массовое явление в армии России — их вылавливают и бросают в подвалы. Они уже строят тюрьмы и изоляции для своих военных, чтобы там проводить психологические атаки и чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким. У них забирают средства связи и держат в подвалах, убеждая, что им нужно воевать», — сказал он.

Ранее ГУР МОУ опубликовало перехват разговора двух оккупантов, в ходе которого они обсуждают уничтожение Антоновского моста в Херсоне. По их словам, одним из ударов украинские военные полностью уничтожили командный пункт ВС РФ, который находился возле стратегически важного для них объекта.

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