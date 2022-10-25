В Херсонской области оккупанты обстреляли автомобиль с мирными жителями, двое погибших, ранен ребенок

25 октября, 12:50
Поделиться:
В Херсонской области войска РФ обстреляли автомобиль (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Херсонской области войска РФ обстреляли автомобиль (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В понедельник, 24 октября, в Херсонской области российские оккупанты обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погибли два человека, был ранен ребенок.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук в Facebook.

«Асвабадители чувствуют, что подгорает, и очень нервничают. Именно поэтому стреляют во всех, кто, по их мнению, несет им угрозу», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo?fbid=127306006780802&set=a.118630780981658

Мэр сообщил, что в Олешковской территориальной общине оккупанты расстреляли машину с жителями Олешек, которые не остановились по требованию оккупантов.

Читайте также:
«Мобилизированные могут прикрывать отступление». Путин и военные еще не согласовали, как поступят с Херсоном — Попович

По словам городского головы, в результате два человека погибли — один умер на месте, второй человек — на операционном столе. Пострадала пятилетняя девочка, ей ампутировали палец.

https://www.youtube.com/watch?v=XD_T5pOkfSs&t=8s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X