В Херсонской области оккупанты обстреляли автомобиль с мирными жителями, двое погибших, ранен ребенок 25 октября, 12:50 В Херсонской области войска РФ обстреляли автомобиль (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В понедельник, 24 октября, в Херсонской области российские оккупанты обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погибли два человека, был ранен ребенок.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук в Facebook.

«Асвабадители чувствуют, что подгорает, и очень нервничают. Именно поэтому стреляют во всех, кто, по их мнению, несет им угрозу», — написал он.

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Мэр сообщил, что в Олешковской территориальной общине оккупанты расстреляли машину с жителями Олешек, которые не остановились по требованию оккупантов.

По словам городского головы, в результате два человека погибли — один умер на месте, второй человек — на операционном столе. Пострадала пятилетняя девочка, ей ампутировали палец.