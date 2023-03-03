В Херсонской области оккупанты обстреляли волонтеров

3 марта, 18:55
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Последствия российского обстрела (Фото:Полиция Херсонской области / Facebook)

Последствия российского обстрела (Фото:Полиция Херсонской области / Facebook)

В селе Змиевка Бериславского района Херсонской области автомобили местной полиции и волонтеров из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. От автомобиля волонтеров почти ничего не осталось, их с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Служебный полицейский автомобиль изрешечен осколками, «от автомобиля волонтеров осталась только куча металла», рассказали в полиции.

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Следственно-оперативная группа полиции ехала по вызову. Волонтеры направлялись в село эвакуировать пенсионерку и доставить гуманитарную помощь.

По прибытии на место полицейские сообщили, что они и еще один автомобиль попали под плотный обстрел, было прямое попадание снаряда в автомобиль. После этого со следственно-оперативной группой исчезла связь. Тогда травмировались трое гражданских и двое полицейских.

Первыми раненым помогли военнослужащие ВСУ. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга.

По этому факту полицией Херсонской области начато производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.

3 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Из-за вражеских ударов есть погибший и раненые мирные жители.

Накануне российские войска из дронов обстреляли очередь за гуманитарной помощью в Бериславском районе Херсонской области. В результате травмированы девять человек, среди них — ребенок.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Волонтеры Херсонская область Война России против Украины

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