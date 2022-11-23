Оккупанты массово заминировали линии электропередач в Херсонской области
Херсонскую область очень непросто разминировать, сообщили в ГСЧС (Фото:ГСЧС в Черниговской области)
В Херсонской области спасатели работают вместе с энергетиками и коммунальными службами, чтобы наладить систему жизнеобеспечения.
Как сообщил в ходе брифинга пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, сделать это непросто, поскольку оккупанты плотно заминировали территорию.
По его словам, Херсонская область стала основным направлением разминирования и работы пиротехнических подразделений.
«Бывают случаи, когда на один квадратный метр нужно потратить на разминирование час… Враг использовал здесь разные типы мин: от так называемых „лепестков“ ПФМ-1 и противотанковых мин ТМ-62 до противопехотных мин разного типа. Все это использовалось в комплексе. Многие такие мины мы находим под линиями электропередач, на полях. Поэтому работа не так быстра, она длительная. Но мы прилагаем максимально усилия, чтобы сделать эту работу», — сказал представитель ГСЧС.
Ранее глава ГСЧС Сергей Крук сообщал, что в общей сложности заминировано 30% украинских территорий — по площади это как две Австрии.
Также стало известно, что при отступлении из Херсона российские военные заминировали здание СБУ, которое, скорее всего, придется подорвать.