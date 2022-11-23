Оккупанты массово заминировали линии электропередач в Херсонской области 23 ноября, 12:31 Херсонскую область очень непросто разминировать, сообщили в ГСЧС (Фото:ГСЧС в Черниговской области)

В Херсонской области спасатели работают вместе с энергетиками и коммунальными службами, чтобы наладить систему жизнеобеспечения.

Как сообщил в ходе брифинга пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, сделать это непросто, поскольку оккупанты плотно заминировали территорию.

По его словам, Херсонская область стала основным направлением разминирования и работы пиротехнических подразделений.

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«Бывают случаи, когда на один квадратный метр нужно потратить на разминирование час… Враг использовал здесь разные типы мин: от так называемых „лепестков“ ПФМ-1 и противотанковых мин ТМ-62 до противопехотных мин разного типа. Все это использовалось в комплексе. Многие такие мины мы находим под линиями электропередач, на полях. Поэтому работа не так быстра, она длительная. Но мы прилагаем максимально усилия, чтобы сделать эту работу», — сказал представитель ГСЧС.

Ранее глава ГСЧС Сергей Крук сообщал, что в общей сложности заминировано 30% украинских территорий — по площади это как две Австрии.

Также стало известно, что при отступлении из Херсона российские военные заминировали здание СБУ, которое, скорее всего, придется подорвать.