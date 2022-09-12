В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой: готовятся к побегу или сдаче в плен 12 сентября, 13:16 Российские оккупанты в Херсонской области готовятся к побегу (Фото:Генштаб)

В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой. Так они готовятся к бегству или сдаче в плен.



Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«По информации участников движения сопротивления Юг, в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом, они хотят не только подготовиться к бегству, но, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона», — написал он.

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При этом от оккупантов пытаются скрывать, что позади них выстроили заградотряды кадыровцев.

«Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием», — добавил Братчук.

Ранее в ОК Юг сообщили, что на юге Украины оккупанты пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

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