В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой: готовятся к побегу или сдаче в плен
Российские оккупанты в Херсонской области готовятся к побегу (Фото:Генштаб)
В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой. Так они готовятся к бегству или сдаче в плен.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«По информации участников движения сопротивления Юг, в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом, они хотят не только подготовиться к бегству, но, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона», — написал он.
При этом от оккупантов пытаются скрывать, что позади них выстроили заградотряды кадыровцев.
«Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием», — добавил Братчук.
Ранее в ОК Юг сообщили, что на юге Украины оккупанты пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.
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