В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой: готовятся к побегу или сдаче в плен

12 сентября, 13:16
Поделиться:
Российские оккупанты в Херсонской области готовятся к побегу (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в Херсонской области готовятся к побегу (Фото:Генштаб)

В Херсонской области оккупанты запасаются гражданской одеждой. Так они готовятся к бегству или сдаче в плен.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«По информации участников движения сопротивления Юг, в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом, они хотят не только подготовиться к бегству, но, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
В Херсонской области ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов — Генштаб

При этом от оккупантов пытаются скрывать, что позади них выстроили заградотряды кадыровцев.

«Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием», — добавил Братчук.

https://www.youtube.com/embed/RcKAgQo9S0w
Читайте также:
Войска РФ отошли со своих позиций в Херсонской области — Генштаб

Ранее в ОК Юг сообщили, что на юге Украины оккупанты пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Плен Херсонская область Юг Украины Побег Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X