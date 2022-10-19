В Херсонской области оккупанты глушат связь и интернет, чтобы скрыть перемещение техники и личного состава — Генштаб 19 октября, 07:54 В Херсонской области оккупанты пытаются скрыть перемещение своей техники (Фото:Генштаб)

В Херсонской области оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 19 октября.

С этой целью в районе Таврийска и Новой Каховки захватчики блокируют работу операторов мобильной связи и Интернета.

Видео дня

Накануне херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

