В Херсонской области оккупанты глушат связь и интернет, чтобы скрыть перемещение техники и личного состава — Генштаб

19 октября, 07:54
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В Херсонской области оккупанты пытаются скрыть перемещение своей техники (Фото:Генштаб)

В Херсонской области оккупанты пытаются скрыть перемещение своей техники (Фото:Генштаб)

В Херсонской области оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 19 октября.

С этой целью в районе Таврийска и Новой Каховки захватчики блокируют работу операторов мобильной связи и Интернета.

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Накануне херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

https://www.youtube.com/watch?v=W8GotzvNXJc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Интернет Мобильная связь Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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