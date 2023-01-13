Захватчиков беспокоит проукраинская позиция. В оккупированных районах Херсонской области войска РФ давят на местное население

13 января, 07:48
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями.

Об этом сообщил Генштаб в пятницу, 13 января, в Facebook.

Оккупанты совершают подомовые обходы.

«К тому же захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, что представляет для них угрозу», — говорится в сообщении.

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Генштаб заявил, что в отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия.

Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=n8E0CbOkqhw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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