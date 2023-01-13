Захватчиков беспокоит проукраинская позиция. В оккупированных районах Херсонской области войска РФ давят на местное население
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские войска продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями.
Об этом сообщил Генштаб в пятницу, 13 января, в Facebook.
Оккупанты совершают подомовые обходы.
«К тому же захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, что представляет для них угрозу», — говорится в сообщении.
Генштаб заявил, что в отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия.
Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.