В Херсонской области оккупанты блокируют работу логистических центров и гуманитарных хабов — замглавы облсовета 14 апреля, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты блокируют в Херсонской области работу логистических центров и гуманитарных хабов (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что российские оккупанты блокируют в области работу логистических центров и гуманитарных хабов.

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«Орки блокируют работу логистических центров и гуманитарных хабов, не дают возможности свободно перемещаться по Херсону и области», — написал он.

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По его словам, блокпостов со списками «опасных» для оккупации людей с каждым днем становится только больше.

«Орки проводят обыски в ваших квартирах, запугивают ваши семьи. Им наплевать, что от вашего каждодневного труда зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей по всей области. На Херсонщине их девиз — «чем хуже, тем лучше», — написал он.



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Чиновник заявил, что оккупанты «делают все, чтобы у нас с вами опустились руки».

«Что бы мы все бросили. Перестали завозить лекарства, перестали поддерживать учреждения критической инфрастуктуры и гуманитарной сферы, перестали помогать людям», — написал он.



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