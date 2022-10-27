Оккупационную администрацию Херсонской области россияне перенесли на левый берег Днепра — Центр национального сопротивления 27 октября, 16:07 Оккупанты установили на доме экран с российской пропагандой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационную администрацию Херсонской области россияне перенесли на левый берег Днепра, сообщил Центр национального сопротивления.

В ведомстве заявили, что враг активно готовит город к уличным боям и перевозит свои фейковые учреждения на левый берег. В то же время коллаборанты вывезли свои семьи в Крым под предлогом «эвакуации из-за обстрелов ВСУ».

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«Таким образом, правый берег города остался без коллаборантов и гауляйтеров. Теперь на правом берегу остались только оккупационные войска и местные жители», – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал местных по возможности покинуть город и выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы не становиться заложниками врага.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.