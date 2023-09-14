В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из районов, которые регулярно под обстрелом

14 сентября, 22:55
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Последствия российского обстрела в ночь на 14 сентября (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Последствия российского обстрела в ночь на 14 сентября (Фото:Херсонская областная прокуратура)

В Херсонской области проведут обязательную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые российские оккупанты регулярно обстреливают.

Такое решение принял Совет обороны Херсонской области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«На Совете обороны Херсонской области приняли решение по обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг», — говорится в сообщении ОВА.

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Также сообщается, что в области изменят продолжительность комендантского часа. Теперь он будет длиться с 20:00 до 6:00.

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В ОВА добавили, что работают над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовятся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода.

«Другие решения касаются обороны области. Без подробностей пусть это будет сюрпризом для россиян», — добавили в пресс-службе.

Оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденные районы Херсонской области.

В ночь на 14 сентября российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. В результате погиб шестилетний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Эвакуация Обстрел Херсонская область Война России против Украины

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