В Херсонской области обостряется гуманитарный кризис из-за дефицита лекарств — Денисова

26 мая, 17:07
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Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Во временно оккупированной Херсонской области усугубляется гуманитарный кризис в результате дефицита лекарственных средств.

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Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В настоящее время из-за того, что в область невозможно доставить лекарство, перестали работать большинство аптек.

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А небольшое количество, которое все еще работает, повысили цены на препараты в 3−5 раз.

В области уже образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

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" В то же время оккупанты нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все лекарства не сертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей", — пишет Денисова.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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