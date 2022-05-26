В Херсонской области обостряется гуманитарный кризис из-за дефицита лекарств — Денисова 26 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон до оккупации российскими войсками (Фото:suspilne.media)

Во временно оккупированной Херсонской области усугубляется гуманитарный кризис в результате дефицита лекарственных средств.



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Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В настоящее время из-за того, что в область невозможно доставить лекарство, перестали работать большинство аптек.

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А небольшое количество, которое все еще работает, повысили цены на препараты в 3−5 раз.

В области уже образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

" В то же время оккупанты нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все лекарства не сертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей", — пишет Денисова.

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