В Херсонской области обнаружили тела трех убитых гражданских

8 ноября, 16:35
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По предварительным данным, погибшие — местные жители (Фото:Офис генерального прокурора)

По предварительным данным, погибшие — местные жители (Фото:Офис генерального прокурора)

На деоккупированной территории Херсонской области сотрудники местной прокуратуры совместно с полицейскими и судмедэкспертом обнаружили тела еще троих мирных жителей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

«По предварительным данным, погибшие – местные жители. Двое из них погибли в результате обстрела вражескими войсками населенного пункта. На теле третьего зафиксированы следы насильственной смерти», — говорится в сообщении.

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Тела направили для проведения судебно медицинской экспертизы. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления.

Правоохранители открыли досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибло более 7 тысяч мирных жителей.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Гражданские потери Война России против Украины

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