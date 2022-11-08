В Херсонской области обнаружили тела трех убитых гражданских 8 ноября, 16:35 По предварительным данным, погибшие — местные жители (Фото:Офис генерального прокурора)

На деоккупированной территории Херсонской области сотрудники местной прокуратуры совместно с полицейскими и судмедэкспертом обнаружили тела еще троих мирных жителей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

«По предварительным данным, погибшие – местные жители. Двое из них погибли в результате обстрела вражескими войсками населенного пункта. На теле третьего зафиксированы следы насильственной смерти», — говорится в сообщении.



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Тела направили для проведения судебно медицинской экспертизы. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления.

Правоохранители открыли досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.



С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибло более 7 тысяч мирных жителей.

