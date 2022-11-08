В Херсонской области обнаружили тела трех убитых гражданских
По предварительным данным, погибшие — местные жители (Фото:Офис генерального прокурора)
На деоккупированной территории Херсонской области сотрудники местной прокуратуры совместно с полицейскими и судмедэкспертом обнаружили тела еще троих мирных жителей.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.
«По предварительным данным, погибшие – местные жители. Двое из них погибли в результате обстрела вражескими войсками населенного пункта. На теле третьего зафиксированы следы насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Тела направили для проведения судебно медицинской экспертизы. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления.
Правоохранители открыли досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибло более 7 тысяч мирных жителей.